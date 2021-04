Nueva Junta Directiva 2021-2023 de Make-A-Wish Panamá presidida por Esteban López M.

El nuevo presidente de la Junta Directiva reconoció “tener nuevamente el honor y la responsabilidad de volver a estar al frente de esta fundación” , mencionando que era deber de Make-A-Wish “el mantener viva la llama de los deseos, pues si bien es cierto que el que ilusiona a un adulto lo convierte en un niño, ilusionar a un niño –en este caso, por medio de un deseo cumplido– mueve al mundo.” La fundación tiene la meta de recaudar en abril B/. 10,000.00 , en el marco del World Wish Day 2021 bajo el eslogan “ no esperes la esperanza ¡Créala! ”, destinados a seguir cumpliendo los deseos de niños y niñas que enfrentan diagnósticos médicos difíciles en el país.

