Nueva jornada de protestas callejeras contra presidente Bolsonaro en Brasil

“Tenemos que parar a este gobierno, tenemos que decir basta. Es un asesino, es un psicópata, no tiene sentimientos, no se siente como nosotros. No es capaz de percibir el desastre que está causando”, exclamó a la AFP el empresario Omar Silveira.

“Nadie quiere estar en la calle en medio de una pandemia. Bolsonaro no deja otra alternativa. Estamos en la calle para defender vidas. No vamos a esperar sentados hasta [las presidenciales de] 2022. Esto es solo el comienzo”, dijo el izquierdista Guilherme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST).

