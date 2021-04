Nueva guía de uso mascarillas para personas vacunadas

Fauci le dijo a Jim Acosta de CNN el domingo que no quería adelantarse a los CDC, pero que la agencia «actualizará sus pautas de lo que pueden hacer las personas que están vacunadas e incluso algunas que no están vacunadas».

La agencia federal de salud dice que incluso si has sido vacunado, debes evitar las grandes reuniones en interiores. Los CDC no definieron cuántas personas constituyen una gran reunión.

