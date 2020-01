Nueva generación de agricultores | La Prensa Panamá

“El Estado no está invirtiendo en proyectos concretos de innovación y tecnología que faciliten las exportaciones”, dice Virgilio Saldaña, un dirigente del sector. “Las exportaciones deben ser el norte de los agricultores. Hay que tomar riesgos y salir de los procesos tradicionales de cultivo, pero esa tarea debe ser impulsada por el Gobierno, que no ha puesto sobre la mesa ningún proyecto tangible”.

