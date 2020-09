Nueva Facultad de Medicina, en lista de espera desde 2011

Ivonne Torres Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UP, indicó que justo en este momento en que dicta clases a 164 estudiantes no tendrían capacidad en el auditorio de Farmacología –cuyo aforo es de 100– para recibir clases. Dijo que el espacio en el laboratorio es limitado y cuando realizan ensayos han tenido que pasar a lo demostrativo porque faltan insumos para que 15 a 20 estudiantes por mesa de laboratorio vean los efectos de un fármaco en el modelo animal que usan para experimentar.

“Es decir, el proyecto de construcción de la nueva Facultad de Medicina no está actualmente en ninguna dependencia estatal y no dispone de financiamiento”, dijo.

Sin embargo, después el proyecto pasó al Ministerio de la Presidencia y, recientemente, le comunicaron al rector de la UP, Eduardo Flores Castro, que se destinarían 2.5 millones de dólares para comenzar la obra, pero esta cantidad no aparece en el presupuesto de la nación para 2021.

