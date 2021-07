Nueva edición de ‘Tengo miedo torero’, de Pedro Lemebel

La poesía de esta novela es otra de sus profundas virtudes. No se equivocaba Roberto Bolaño cuando decía que Lemebel es el mejor poeta de su generación sin escribir poesía, “porque nadie llega más hondo que él”, y lo hace, no sólo con el ritmo del fraseo, sino con las imágenes tan hermosas que es capaz de construir, dominando su prosa poética que te lleva a leer con lágrimas en los ojos muchos pasajes, que son pura belleza y hondura de nuestra lengua: “Nada es ideal, insistió para sentir el vidriado calor de la pena humedeciéndole la mirada, descorriendo apenas la acuarela azul de las flores marchitas que esperaban el rocío amargo y teatrero de su llanto”.

Sin lugar a dudas Pedro Lemebel (Santiago de Chile, 1952), es uno de los escritores latinoamericanos que hay que leer más que nunca. Y no sólo por su compromiso y militancia, si no, sobre todo, por la belleza de su manejo del lenguaje, por su capacidad de elaborar metáforas hermosísimas, por el poder y el rigor de su mirada sobre la marginalidad y la marginación sistémicas de nuestro continente. Porque Lemebel no narra sólo a Chile, nos narra a todos todo el tiempo.

