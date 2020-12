Nueva cuarentena llevará a la quiebra a más empresas

Los principales gremios empresariales del país unificaron ayer sus criterios en rechazo a la nueva cuarentena que anunció el Gobierno para los primeros 15 días de enero 2021, señalando que no existe por parte de las autoridades un plan de reactivación económica y que en su lugar habrá más empresas cerrando definitivamente.

Versión impresa

La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecamaras), Fulvia de Vargas señaló que más del 46% de las compañías están cerradas a la fecha, de las cuales la gran mayoría son de la micro, pequeña y medianas empresas (Mipymes).

La empresaria hizo un llamado al Gobierno Nacional para que haga una reevaluación de la medida que afecta a todo el país y que empezará a regir por un periodo de 10 días (4 al 14 de enero 2021).

Con esta medida vamos a terminar de quebrar a las empresas, las cuales tenían la esperanza de poder reactivarse y lo que hizo el Gobierno fue cerrar nuevamente las puertas. Es imposible cerrar y volver a reabrir con el mismo personal”, manifestó.

Agregó que como gremio están de acuerdo con guardar el protocolo sanitario, pero no se puede vivir encerrado porque esa no es la solución. “Hay que evaluar el temas con las personas que conocen el día a día como podemos hacer mejor esta trazabilidad para poder continuar y no cerrar el sector comercio”, expresó.

Añadió que no podemos seguir aumentando la deuda externa porque un país no se lleva de esa manera. “Tenemos que educar y trabajar con los protocolos y tener mano dura con aquellas personas que no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad”, señaló.

Las Mipymes que representan el 90% del parque comercial en Panamá y emplean a más de 200 mil personas desde que inició la pandemia han sido las más afectadas.’

105 mil contratos laborales han sido reactivados a la fecha. 14% podría decrecer la economía panameña este año a consecuencia de la crisis del coronavirus.

Los sectores no esenciales de la economía de Panamá fueron cerrados en marzo pasado, con lo que se aplicaron mecanismos como la suspensión de contratos privados (más de 280 mil según las cifras oficiales), y tras un accidentado proceso se permitió su reapertura a mediados de octubre pasado.

VEA TAMBIÉN: Asep anuncia que la tarifa eléctrica baja en el primer semestre de 2021

Pero las autoridades han reconocido que la reactivación ha sido mucho más lenta de lo esperado, con poco más de 100 mil contratos reactivados en los últimos meses, mientras que los sindicatos denuncian que los derechos de los trabajadores han sido vulnerados.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio de la Lastra señaló que la reciente medida de establecer cuarentena en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, atenta directamente contra la sostenibilidad de las empresas.

“No podemos bajo ninguna perspectiva aceptar que la cuarentena es la dirección correcta, debemos identificar como país medidas efectivas que permitan mejores resultados, reduzcan la incertidumbre y detener el deterioro del sector productivo formal”, resaltó.

Agregó que otra cuarentena después de 10 meses va a traer cierre de más empresas, aumento del desempleo y la informalidad.

De la Lastra expresó que desde el inicio de la pandemia, el sector privado ha presentado propuestas específicas para ser consideradas e integradas a la estrategia de reactivación económica del país, no obstante, no han visto ningún paso firme de implementación sobre las múltiples propuestas realizadas.

“Le pedimos al Gobierno Nacional de manera urgente presentar el Plan de reactivación económica al país, informar sobre el cronograma de aumento de capacidad del sistema de salud para los próximos treinta días y el plan de vacunación a realizarse de manera inminente”, añadió.

VEA TAMBIÉN: Conep y gremios del sector productivo hacen un llamado al Gobierno a implementar estrategias para salir de la crisis

Para Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), el gobierno podía tomar otras alternativas y no decretar una cuarentena.

“Hemos participado en muchas reuniones con las autoridades, sin embargo nunca fuimos informados de esta nueva cuarentena que nos afecta a todos en general. Sin embargo, el Gobierno debe tomar medidas drásticas con aquellas personas que no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad y que están perjudicando al resto de los ciudadanos y a la economía del país”, afirmó.

Resaltó que a la fecha solo se han podido reactivar 105 mil contratos laborales y 8,001 empresas de un total de más 20 mil, pero que con esta medida está difícil incrementar esa cifra.

Cifras del Inec revelan que Panamá podría decrecer este año 14% y crecerá en el 2021 un 4%. Mientras que, la tasa de desempleo se puede ubica en un 18.5% y la informalidad en un 52%.