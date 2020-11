nuestros descuentos favoritos de las próximas horas

– En tratamientos variados! No hay ‘beauty addict’ que no apueste por el cuidado del cutis para lcuir, aún mejor, su maquillaje. Por ello, entre los descuentos de Sephora no podían faltar el Magic CC Crème Doré, de Erborian; la mascarilla nocturna de labios, de Laneige; o el Foreo Luna. ¿Serás capaz de resistirte?

Los beauty addicts están de enhorabuena (y no solo porque quede un día menos para estrenar su calendario de Adviento). Además de celebrarse hoy, 11 de noviembre, el día del autorregalo por antonomasia (¡viva el Singles Day!), en Sephora se han sumado a esta conmemoración y han rebajado buena parte de su catálogo hasta un 20% de descuento , incluidas la sección de novedades y algunas de las marcas favoritas de los amantes de la cosmética. Así, y aunque muchos aprovecharán esta jornada para conseguir a buen precio algún aliado para librarse de las tareas domésticas, muchos otros apostarán por mimarse y tener una excusa para dedicarse un tiempo del que, normalmente, no se dispone.

