Nuestro país, incluidos malandrines | La Prensa Panamá

Desdén, rencor. Pena y hasta vergüenza de habitar este pago. Así percibe este psicólogo y educador la expresión de alta densidad “este país”. Es no pertenecer a esa comunidad, es renunciar en el imaginario, es el desapego. Apuntilla, ante mi consulta, un psicoanalista. El interlocutor se desmarca y crea su castillo particular. Panamá está allá abajo infestado de ladrones. Que no son muchos, pero sí famosos. Les avergüenza el latrocinio, y es loable, sin embargo se restan la responsabilidad, anulando su pertenencia a ese conglomerado social. “Yo les corrijo: es nuestro país”, admite el psicoanalista. Me autorizó citar su nombre, pero: ¿y si pierde de cliente a un malandrín y no podemos tomarnos juntos la taza de café Gheisa? Es de esa alcurnia profesional y, entre sorbo y sorbo, me acomodo en el diván y miro hacia el cielo del techo, como prefería el maestro Freud.

“Este país”: no hay pertenencia. No es mío. Adquirí la licencia para ensuciar la calle. Implica sufrir por sus penas amar a nuestra patria tendida sobre un istmo, que nos dejamos recortar por el Oriente y el Occidente. No me recuerdes los Panama Papers.

Migrantes que se naturalizan cantan “nuestro país” y con mucha labia lo miman. Son felicianos con la expresión. ¿Será que creen que se criaron en Sodoma/Gomorra de primera generación?

La frase “este país”, remarca, “es como una renuncia masiva, popular, a la panameñidad. “Como si el patriotismo hubiese pasado de moda”.

Y “fomenta la corrupción”, expresa, sin darme explicaciones, ya que debe atender telecita en el telediván. Como el país real no es mío, se le entrega al ladrón del erario, que no pillo ni pillín, que es el carterista. Con “este país”, entiendo de mis amigos expertos en psiquis, los usuarios panameños se desentienden de él, y el latrocida lo ocupa y pensará: que no venga a reclamarme nada si me lo dejó.

Es visión patriótica; nada de chauvinismo, patrioterismo, que hoy enmascara el clientelismo ni xenofobia ni nativismo, que ensucian mentes de estaépoca. Hasta gunas migraron. Hace miles de años.

Cebaldo, Olo, ¿cuándo? Vengan en mi auxilio. Ni puedo requerir apoyo de los admirables Turpana y Marden. Una oración guna por ellos.

Me relata el analista, periodista y banquero José Gonzáles (con ese final), amigo entrañable, que en su Perú natal (se crió en Arequipa) se expresó esa vergüenza, y mutó hasta que fue exterminado el mote con argumento incontestable: “Perú, ¿como no te voy a querer? Esta es nuestra patria, infestada de tiburones, pero no tantos como se percibe. Pese a la corrupción, la impunidad y de quienes danzan sobre tumbas, tengo orgullo de ser panameño y ser feliz.

Nuestro motor es ese amor por el lugar donde nacimos y nos criamos. Resaltar qué nos une, nuestra diversidad: ese sancocho que sea con ñame, no diamante (no categoría partidista ni conductual). ¿Y si le echamos camote morado, antioxidante y valladar de pestes?

Policastros es otro asunto. El sistema los tritura. Eliges una santa paloma que ni maíz come y cuando llega allá se atraganta donde hay un real del erario. No te creo que no sabías. Hay excepciones. Muchi intocable e insaciable.

Mi país, qué bello es mi país. Ese vocablo, ‘país’, deriva del ‘pagus’ latino. Se casa el pago con el adjetivo determinado ‘este’ para deshacer la pertenencia y afecto con esa tierra en la que se ha nacido. ‘Este país’ puede ser Ticolandia o Nicaragua. Alguien admite que no quiere ensuciarse con tanto truhan callejero, sobre todo en la industria politiquera.

El autor es docente, periodista y filólogo