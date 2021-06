Nuestro Federico | La Prensa Panamá

Este Bicentenario es una buena oportunidad para cruzar puentes culturales. El asomo a la obra de Federico nos reconcilia. No entiendo esta tan importante efeméride sin una actividad cultural más enfocada al reconocimiento cultural entre Panamá y España. Hemos perdido, otra vez, una gran oportunidad de hacer historia. Y esto no es culpa de la pandemia: es mediocridad, y punto.

Tan rompedora y trascendente es la mirada de Federico, que una obra como “La casa de Bernarda Alba”, no pierde ni un solo matiz puesta en escena en Panamá. La vi representada en el Teatro Nacional antes de la pandemia, y el público aplaudió a rabiar la poderosa interpretación del texto de Lorca. ¿Por qué? Porque no se trata de españoles o panameños, no se trata de los de allá y los de acá, se trata de dibujar emociones universales en carnadas en personajes creíbles, relevantes; dotados de vida con la belleza de las palabras.

En esta época de cancelación del pasado, de revisionismo absurdo e imposición del pensamiento único, celebrar la figura de Federico García Lorca, nos reconcilia con una mirada que va más allá de estereotipos y barreras de género. Porque la hondura de Federico no responde a ningún otro estándar que no sea el de la belleza.

