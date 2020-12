Nuestro cerebro determina si nos convertimos en los reyes de la Navidad o si somos el Grinch

En estas fechas, unos se ilusionan como niños y se encargan de todo lo relacionado con las celebraciones, aunque otros más bien se ponen un muro delante para no tener nada que ver con la Navidad. ¿Esto es así porque sí? Según un estudio publicado en The British Medical Journal, tu amor o tu odio por las Fiestas viene determinado por tu cerebro.

