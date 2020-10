Nuestro apartamento en el edificio Tierra

La tierra se puede ver como un edificio y nuestro país como un apartamento en el mismo. El edificio tiene apartamentos de diferentes tamaños y en diferentes condiciones. Panamá, por el momento, es un apartamento mugriento (olvídense del sinnúmero de personas que a diario se la pasan orinando a orillas de la calle; piensen en el volumen de basura que fluye en nuestros ríos rumbo al mar) que no da pie con bola en términos de protección ambiental. Hay apartamentos, como el del vecino Costa Rica, que han logrado recuperar parte de sus bosques. Esto lo escuché hace poco en el documental más reciente de David Attenborough en Netflix. Me hace pensar. Mientras nuestros vecinos avanzan en proteger y recuperar sus bosques, nosotros avanzamos en la destrucción de los mismos. ¿Es ese el tipo de vecino que queremos ser, no solo de Costa Rica, del mundo entero? ¿Es ese el apartamento en el que queremos vivir? Imitemos al vecino o seamos mejores.

You May Also Like