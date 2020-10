‘Nuestra victoria es merecida’ | La Prensa Panamá

“Hay un árbitro, ha ido a mirar la jugada. Pitó penalti. No hablo nunca de los árbitros, que es una labor difícil y no lo voy a hacer hoy. Ha visto la jugada y la ha pitado, nada más”, explicó.

Minuto 48: El Real Madrid dispuso de un saque de esquina. Ramos se preparó para rematar y Lenglet iba por detrás. El francés contactó con el capitán del Real Madrid y lo derribó. Para Iturralde González, árbitro de la SER y de As, no hay dudas.

“Hicimos un buen partido. Me alegro por los jugadores, después de lo que se dijo esta semana, me alegro por ellos”, dijo Zidane en rueda de prensa.

You May Also Like