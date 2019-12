Nuestra ‘Constitución’ y su futuro: Regina Sofía Liakópulos Araúz

Se debe proteger al ciudadano de los excesos de poder, reforzar la separación de los poderes del Estado, disminuir el poder del Órgano Ejecutivo y asegurar un Órgano Judicial independiente. La Asamblea Nacional necesita cambios para que vuelva a ser lo que era antes, y estos cambios no los realizarán sus propios integrantes, toda vez que no les serían convenientes. Se debe analizar la situación actual de la Asamblea para determinar cuáles serían los mejores cambios, ya sea el número de diputados, la creación de diputados nacionales, la revisión de la reelección, y rendición de cuentas, entre otros.

