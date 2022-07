Nuclear, la energía que necesitamos

Así pues, estamos ante un giro realista en transición energética en Europa si los gobiernos de los Veintisiete apuestan por un renacimiento a medio plazo de las nucleares. En modo alguno se trata de dejar a un lado las renovables, cuya apuesta ha de seguir adelante, pero siendo conscientes que todavía no son tecnológicamente la panacea, y que necesitamos de otra fuente de energía limpia de CO2 que sea continua las 24 horas, segura y eficiente. Y la nuclear lo es. La ciencia avala esta consideración de la energía atómica como sostenible, tanto como las renovables, y la tecnología ofrece soluciones óptimas para la gestión adecuada de sus residuos. En cambio, lo que no podremos gestionar son unos precios elevadísimos de la energía, o su escasez, ni tampoco el cambio climático si seguimos quemando petróleo, carbón o gas.

