Noviembre 2022 o Marzo 2023 las fechas tentativas para los JCC de Panamá

Los trabajos de infraestructura para los juegos Centroamericanos y del Caribe no se han podido iniciar debido a la cuarentena nacional por la pandemia del coronavirus y a pesar de que se abrirá pronto el bloque 2, este no incluye todas las obras; adicional que todas las empresas deberán primero adecuarse a las exigencias sanitarias para empezar a funcionar.

Edgardo Vidal • 29 May 2020 – 08:47 AM

