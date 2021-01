Novelas para pedir a los Reyes Magos

La Navidad es una época ideal para que nos regalen todos esos libros que quisimos comprarnos durante meses y, por lo que fuera, no pudimos. Aunque no es sencillo elaborar una selección tan escueta como la que cabe en estas páginas, hemos optado por títulos que o bien nos han dado una grata sorpresa o, bien, son tan indiscutibles que no podríamos sino dejar constancia de ellos. Eso sí, hemos optado solo por novelas –este año hay grandes ensayos–, uno de los géneros más universales y con más posibilidades para dejarse llevar. En este 2020 tan raro, en el que la lectura nos ha acompañado más de lo habitual, les pedimos a los Reyes Magos que las historias y los personajes no se acaben

‘Nuestros inesperados hermanos’. Amin Maalouf. Alianza editorial

El escritor libanés, que recibió en 2010 el Príncipe de Asturias de las Letras, reflexiona constantemente sobre la humanidad, las sociedades, oriente y occidente y la deriva del mundo actual. En este caso, lo hace en forma de novela y con sorpresa. Resulta que no estamos solos, sino que convivimos con una misteriosa civilización paralela surgida de la antigua Grecia que acude al rescate en cuanto el desmadre político y, sobre todo, el nuclear se presentan de forma inevitable. Son poco accesibles, reacios a mezclarse y muy, muy prácticos; además, su avanzada medicina es capaz de curarlo todo. Distópico, pero, por alguna razón, asumible.

‘Rebecca’. Daphne du Maurier. Galaxia Gutenberg

El pasado mes de octubre se estrenó en Netflix, con permiso del maestro Alfred Hitchcock, una nueva adaptación de esta novela gótica de 1938. Aunque es fiel a la trama Manderley, Lily James y Armie Hammer no parecen estar a la altura de lo que lograron Laurence Olivier y Joan Fontaine al poner rostro a esa atmósfera de ansiedad, asfixia y thriller psicológico creada por Daphne du Maurier, una mujer compleja de familia acomodada . Coincide este remake con el 80 aniversario del filme de 1940 y con la reedición de la obra por Galaxia Gutenberg, con traducción de Fernando Calleja Gutiérrez, que la domina como nadie

‘Virtudes (y misterios)’. Xesús Fraga. Xordica

“El hecho de crecer implica, entre otras cosas, cuestionarse esa narración que, a modo de mito fundacional, todas las familias le transmiten a la siguiente generación para situarlos en el mundo”. Eso dice esta novela, que también es crónica y que cuenta la historia de Virtudes y Marcelino, los abuelos emigrantes del propio autor. Pero, sobre todo, de ella y del Londres que conoció y vivió, sirviendo en casas elegantes y caminando por sus calles. Xesús Fraga, periodista de La voz de galicia, nació en esa misma ciudad, porque su madre también dejó Galicia en busca de la prosperidad. Este libro ganó el Premio de Novela Blanco Amor 2019.

‘Un amor’. Sara Mesa. Anagrama

La crítica especializada ha mostrado unanimidad en torno a este título, que no tiene nada que ver con una clásica historia de amor, sino con Nat, una traductora que decide irse a vivir a un pueblo remoto, La Escapa. La narración, que casi se presenta como una tragedia griega, plantea pronto un entorno hostil y unos problemas con la (in)comunicación y el lenguaje difíciles de salvar. Sus vecinos, el propietario, la casa y el pasado ayudan a estrangular su existencia. La sevillana, con una manera particular de escribir, ya dejó huella antes con libros como Cicatriz. Con Este jilguero agenda ganó el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández.

‘Jack Frusciante ha dejado el grupo’. Enrico Brizzi. Nocturna

La editorial Nocturna rescata una novela que se publicó originalmente en 1994, vendió un millón de ejemplares en Italia y saltó a la gran pantalla con Stefano Accorsi como estrella. Su autor tenía solo 19 años cuando alguien decidió apostar por su debut generacional –tendencia en los 90–, que tiene como protagonista a un adolescente de Bolonia llamado Alex. El libro habla de amor, amistad, drogas, hastío, dolor y de otras tantas cuestiones vitales juveniles. La banda sonora la ponen grupos emblemáticos como Sex Pistols, Pogues o Red Hot Chili Peppers, cuyo guitarrista sirvió de inspiración a Brizzi. Se ha traducido a 24 idiomas.

‘El hotel de cristal’. Emily St John Mandel. Ático de los libros

Este título ha sido todo un fenómeno en Estados Unidos. De hecho, el expresidente Barack Obama lo ha incluido en su tradicional lista de libros favoritos del año; también ha recibido loas de BBC Culture. De fondo, un hotel en la Columbia Británica (Canadá) al que solo se puede acceder en barco, unos personajes atormentados y complejos y unas decisiones que los llevarán por caminos sinuosos. Una de las protagonistas es Vincent, una camarera cuya madre desapareció y que conoce a Jonathan, un inversor que ha hecho mucho dinero estafando al personal. La autora se dio a conocer en 2014 con la novela Estación once.

‘Un hombre decente’. John le Carré. Planeta

El escritor y antes espía John le Carré –pseudónimo de David John Moore Cornwell– murió el pasado 13 de diciembre dejando un legado apasionante. Suyas, por ejemplo, son novelas como El jardinero fiel, El infiltrado, La chica del tambor o El espía que surgió del frío; todas, por cierto, con adaptación audiovisual en forma de película o serie. Suyo también es el análisis meticuloso de una época y unas maneras de sortear al enemigo. Un hombre decente fue su último libro publicado –preparaba otro– y se cruza en el camino del veterano y agudo Nat, agente de los servicios secretos británicos, con el brexit, los rusos y el desconcierto global como marco.

‘La vida mentirosa de los adultos’. Elena Ferrante. Lumen

Volvemos a Italia con la misteriosa autora que se esconde detrás del seudódimo de Elena Ferrante –¿Anita Raja? ¿Domenico Starnone?– y que desata el delirio de sus fans cada vez que publica. Nápoles es de nuevo el escenario adecuado para esta historia de una familia burguesa intelectual y de las mentiras que la rodean. “Así fue como a los doce años me enteré, por la voz de mi padre, ahogada por el esfuerzo de mantenerla en un susurro, de que me estaba volviendo como su hermana…”, dice Giovanna, una niña que crece a golpe de intrigas y despechos fraternos. Netflix, por supuesto, ha comprado ya los derechos.

‘Simón’. Miqui Otero. Blackie Books

Junto a El infinito en un junco, ensayo de Irene Vallejo, podríamos decir que este libro ha sido uno de los más citados en los últimos meses en círculos literiarios y mediáticos. Ha sido premiado con el Ojo crítico de Narrativa 2020. En él encontraremos retazos costumbristas en la Barcelona de los 90 y los 2000, fuertes lazos de amistad, dinero, reflexiones sobre el sistema establecido y hasta coletazos actuales del procés. La alta cocina y la literatura rodean a Simón, que el autor asemeja a un “espadachín” moderno y que llega a lo más alto para luego precipitarse. La biografía de Anthony Bourdain le sirvió para documentarse.