Novedades en ensayos clínicos | La Prensa Panamá

Pese al formidable avance de la ciencia médica, empujado preponderantemente por la innovación científica, en Estados Unidos parece declinar el número de galenos que se decanta por la investigación ( New York Times , septiembre 23, 2019), algo que podría interferir con el desarrollo de una óptima medicina traslacional que facilite la transición eficiente de la experimentación básica en aplicaciones clínicas que redunden en provecho de la salud humana. Está demostrado que los hospitales y centros de atención donde existe cultura de investigación practican una medicina de superior calidad técnica y humanista. Urge estimular la formación de investigadores médicos en Panamá para que, con pensamiento crítico y deontológico, practiquen la profesión con base en evidencia, reproducibilidad e integridad, y no en ocurrencia, anécdota o complacencia. Nada mejor que iniciar desde la universidad. Para mañana es tarde.

You May Also Like