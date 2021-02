Novak Djokovic reacciona ante las críticas por exagerar su lesión y avisa de que podría ser grave

Novak Djokovic ha respondido a las críticas por supuestamente exagerar sus lesiones. El tenista serbio aprovechó la rueda de prensa posterior a su victoria sobre Milos Raonic en octavos del Open de Australia para hacer referencia a las molestias en el abdomen que arrastra desde el partido contra Taylor Fritz.

Ya con su billete para cuartos, Djokovic admitió que está pudiendo jugar sin dolor gracias al efecto de los analgésicos que está tomando, aunque no sabe si la lesión pudiera ser más grave de lo que se piensa o pudiese ir a peor. “Es una especie de apuesta. Eso es lo que me dijo mi equipo médico. Es muy impredecible. Podría causarme más daño que ahora, pero también puede ir en una buena dirección. Así que es algo que no sé y no creo que lo sepa hasta que deje de tomar calmantes”, explicó el tenista.

Además, el serbio confesó que ya se habría retirado del campeonato de no ser un Grand Slam, pero que precisamente esa condición es la que le está llevando a forzar la máquina y seguir adelante. “Si hubiera sido otro torneo y no fuera un Grand Slam me habría retirado, sin duda. Pero es un Grand Slam, quiero dar lo mejor y saltar a la pista y recuperarme”, reconoció Djokovic. “Unas horas antes de pisar la pista, durante el calentamiento, no sabía si iba a jugar o no. No golpee ninguna pelota de tenis durante el sábado. Intenté aprovechar cada hora para recuperarme y darme una oportunidad para poder estar en la pista, algo que finalmente he hecho”.