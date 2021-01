Nosotros somos la solución | La Prensa Panamá

Esta no sería nuestra primera vez. Hace menos de 30 años tomamos una decisión que cambió el rumbo de nuestra historia: no dejamos que el miedo nos paralizara, y unidos por nuestro deseo de libertad y la esperanza de un mejor futuro para todos, nos aferramos a la desobediencia civil como una potente arma en la lucha contra la dictadura. Ojalá que pronto hagamos uso de este recurso que tenemos a disposición como instrumento indispensable para la defensa de nuestra libertad, equidad y justicia. El tiempo es corto y Panamá se nos acaba.

Esto no es una llamada al vandalaje, la violencia ni el descontrol. La insubordinación ciudadana no debe ser tomada como una renuncia al orden democrático, sino como una acción estabilizadora, ya que es nuestro derecho fundamental disentir o cuestionar la forma en la que somos gobernados, de manera ética y colectiva. Pero, además, es nuestro deber, materializado en forma de una herramienta excepcionalmente estratégica, para proteger nuestra libertad y construir nuestra democracia.

Vivimos en una precaria democracia, caracterizada por un estado de derecho débil, ya casi inexistente. Nuestra vivencia de país está llena de magulladuras provocadas por las cada vez más latentes violaciones a nuestros derechos y a la ley, y por la enorme desigualdad y la falta de credibilidad en los tres órganos del Estado. Los escándalos son graves y se dan a diario. Y los hay porque no hay consecuencias, porque nosotros no despertamos para exigirlas. ¿Qué más necesitamos para despojarnos de la indiferencia que nos aturde y ver en nuestro despertar colectivo la desobediencia civil como un paso ineludible para avanzar en nuestra madurez social?

