“Nosotros fuimos a acabar con Al Qaeda y lo conseguimos”

“Hemos realizado misiones contraterroristas en diferentes países y si fuera necesario lo haríamos también en Afganistán”, dijo, pero recordó que la retirada de las tropas de Afganistán fue una decisión tomada por la Administración de Donald Trump. Y, en todo caso, él la respaldó y ahora la defiende. “Seguimos estando ahí, teníamos los riesgos claros”, sostuvo Biden y reconoció que la invasión talibán “ha ocurrido más rápido de lo esperado” porque “los líderes afganos se han rendido y se han huido”. Fue, de nuevo, muy firme: “Nosotros no podemos luchar una guerra que el Gobierno afgano no quiere luchar”.

