“Nos tenemos que quejar, nos quejamos poco”

“Va a desaparecer la red de calidad gastronómica creada en los últimos 25 años. Va a desaparecer y este sector no se lo merece. No va a haber un futuro si no hacemos un plan”, ha recalcado Adrià, que espera “más sensibilidad” de la Administración cuando distribuya los fondos que llegarán de la Unión Europea para hacer frente a la crisis.

Adrià ha repetido que no volverá a los fogones , que ahora con 58 años no se ve “reinventando la comida”, pero su vinculación a la gastronomía por otras vías le mantiene ligado al sector hostelero por cuya situación se sigue interesando, y preocupando, especialmente en esta situación de crisis.

