“Nos podríamos reír de él”

Carmen Lomana habló de Jorge Javier Vázquez el pasado domingo en La hora Lomana, su sección en el programa de radio Fin de semana de COPE donde contesta a diferentes consultas de los oyentes. Y es que una de las preguntas que le hicieron era para conocer su opinión acerca de lo que decía el presentador de Sálvame sobre ella.

“Me gustaría saber qué opina de que haya dicho riéndose que Carmen Lomana es del PP“, preguntó. “Bueno, pues qué voy a opinar. Que está en su línea”, contestó la empresaria.

“Fíjate lo que nos podríamos reír los demás cuando se tira al suelo y dice que esa es una cadena de ‘rojos y maricones’“, añadió refiriéndose a una discusión que tuvo con Antonio Montero por sus ideales de extrema derecha.

📺 «Este programa es de rojos y maricones». Tremenda bronca en Sálvame entre JJV y Antonio Montero a cuenta Vox ▶️ pic.twitter.com/VT6XbnChV3 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) April 27, 2020

“Que diga lo que quiera, a mí no me afecta. Para empezar, él no sabe a quién voto, suponiendo que vote al PP, es mi problema y soy feliz”, continuó la celebrity. “Yo voto al que conviene a mi país en cada momento y al que me da la gana. Yo tampoco soy sectaria, si un partido lo hace muy bien. Pero vamos, normalmente es cierto que voto al PP“.