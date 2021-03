“Nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en Chivas”: Peláez

Peláez agregó que él no se queda por un finiquito o un salario, “me quedo porque tengo dignidad y me da vergüenza lo que pasa”.

“No fue así, lo de la renuncia, soy una persona competitiva y con dignidad profesional, mi renuncia está permanentemente en la mesa de Amaury Vergara”, aclaró. “Yo no me voy a quedar aquí para esperar un finiquito y pagaría por levantar un trofeo con Chivas, mi renuncia está permanentemente en la mesa de Amaury Vergara y él puede accionar cuando lo requiera”.

