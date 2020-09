‘Nos montaron un estado policíaco’

Autoritarismo y abuso policial. ¿Diferencias con la dictadura?

En que “supuestamente” ahora hay elecciones libres y competencia electoral. Nos montaron un estado policiaco, como bien lo dijo Omar Jaén, en el que la fuerza pública actúa arbitrariamente, maltrata ciudadanos sin ninguna consecuencia.

Tres consecuencias de la dictadura.

La tendencia autoritaria, la corrupción rampante y la mediocridad sin límites.

El principal error de estos 30 años de democracia.

Seguir gobernando con la misma Constitución y con el mismo sistema electoral de la dictadura, que impone la partidocracia corrupta y mediocre, con el dominio indiscutible del PRD.

Pero el PRD solo ha estado tres de siete periodos post dictadura en el poder…

Excepto en el primero, en todos han controlado la Asamblea, las alcaldías más importantes y los consejos municipales. Además, desde la dictadura, a través de sus fichas dominan la burocracia estatal, la Contraloría, el Judicial y el Ministerio Público.

¿Eso es tener músculo político o es una falla del sistema electoral?

Lo segundo. En la elección de diputados, por ejemplo, el sistema promueve una desviación de la proporcionalidad. Los partidos no obtienen curules en proporción directa a los votos que reciben, sino como resultado de ecuaciones que privilegian a los partidos más grandes. En 2019, con el 30% de los votos para diputado, el PRD acaparó el 49% de las curules en la Asamblea. Tiene 14 diputados más que los 21 que debía tener.

¿Puede decir, sin temor, a equivocarse que vivimos en democracia?

Eso dicen las mediciones internacionales. Yo lo pongo seriamente en duda.

Ejemplos que sustentan su duda.

Absoluta discrecionalidad por parte de los funcionarios, ausencia de fiscalización del Ejecutivo por parte de la Asamblea y la Corte, y ruptura del orden constitucional por parte del Ejecutivo, que suspendió el ejercicio de las garantías fundamentales sin aplicar el procedimiento establecido en la Constitución.

¿Por qué cree que la Corte no se ha pronunciado sobre eso?

Por la pusilanimidad de sus integrantes. No quieren enfrentarse a quienes controlan el poder y el presupuesto.

¿Es esa la misma razón por la que los diputados no han intervenido?

En esencia sí, pero ellos tienen intereses clientelistas más importantes.

Para 2021, el Ministerio de Seguridad duplica su presupuesto. ¿Qué sentido tiene eso?

Militarizar el país. Ese es el sentido que tiene. Mantener a los jefes de la Fuerza Pública tranquilos y aumentar la tropa para seguir avasallando a la ciudadanía.

¿Reciben los policías entrenamiento en derechos humanos?

Si lo reciben, no se nota. Solo tratan con consideración a los maleantes y políticos.

Hoy se cumplen 35 años del asesinato de Hugo Spadafora. ¿Conoceremos algún día la verdad de los crímenes de la dictadura?

No, mientras el PRD siga dominando ilegítimamente el país.

¿A usted le hace alguna diferencia que el PRD pida perdón por la dictadura?

Es lo mínimo que por decencia deberían hacer. Pero sirve de poco si no hay un esclarecimiento genuino. Y eso no ha pasado. Los hechos son absolutamente groseros. Hace 20 años fueron halladas unas osamentas en el cuartel de Tocumen. Aunque hay indicios de que entre esos restos estarían los del padre Héctor Gallego, aun no lo sabemos porque el Ministerio Público no ha querido averiguarlo.

Lo primero que pensó cuando Cortizo dijo que Omar Torrijos fue un ejemplo, gústele a quien le guste.

Que desconoce la historia y no tiene sensibilidad alguna por el dolor humano.

Hijas de Noriega, Pachi Cárdenas, Aristides Royo, Héctor Alexander, Daniel Delgado , familiares de Torrijos, Colamarco y la esposa, en cargos públicos. ¿El tiempo sanó o por esas cosas es que no avanzamos?

Prueba del absoluto desprecio por la ciudadanía y los valores republicanos.

¿Qué entiende el gobierno por el término contención del gasto?

La ley del embudo. Lo ancho para ellos, lo angosto para el resto.

Y, ¿transparencia?

“Tramparencia”.

¿Cuarentena?

Quédate en casa… para que no veas mientras te robamos.

Violación de la cuarentena por parte de funcionarios. ¿Prepotencia, arrogancia o falta de normas claras?

Soberbia sin fin y la idea de que vivimos en un absolutismo, no en democracia.

¿Nos iría mejor con algún otro gobierno en este momento?

Nunca lo sabremos, pero es difícil que sea peor.

La Corte en tres palabras.

Anodina, oportunista y genuflexa. Como la describió Camilo Pérez, “un potrero lleno de garrapatas”.

Eduardo Ulloa o Kenia Porcell. Se queda con…

Fatales los dos. Adictos al Ejecutivo. Y la que paga los platos rotos es la justicia.

¿Les ve más futuro a los casos de este gobierno o a los de alto perfil de gobiernos anteriores?

A ninguno, pero los de gobiernos anteriores sonarán más, porque eso distrae.

Contralor. ¿Fidelidad con su partido, la ciudadanía o sus aspiraciones?

Como siempre, la Contraloría favorece a los gobernantes de turno.

Cortizo. ¿Cómplice por acción, por omisión, víctima, ciego o preparando los golpes que ‘no se avisan’?

Es un individuo sumamente limitado.

Su respuesta a ‘tiene buena intención’.

Las evidencias muestran lo contrario.

¿Qué propone?

Que él y el vicepresidente renuncien y haya elecciones en seis meses, como lo establece la Constitución (artículo 189).

Y, ¿si no renuncian?

Presión ciudadana para que comiencen a respetarnos.

¿No salimos a la calle como lo hacía la Cruzada Civilista por cómodos, por miedo a las consecuencias o porque no estamos tan mal como entonces?

Hay miedo por la pandemia, agravado por el estado policíaco que montaron.

¿Qué falta que pase para que la gente presione por más de un día?

Cuando el impacto económico se acentúe y los abusos escalen más, la indignación crecerá a niveles sin precedentes. La gente se está hartando.

La mayor incoherencia de esta crisis.

Pedirnos sacrificios mientras ellos siguen cobrando y robando.

Eyra Ruiz, en una frase.

Ella piensa que somos estúpidos.

Gaby Carrizo.

Avivato de poca monta.

Paco Sucre.

No inspira como médico y menos como ministro.

Héctor Alexander.

Mandadero, antes y ahora.

Zulay Rodríguez.

Hábilmente populista.

¿A quién debe el país pelarle el ojo?

A los policías. Esto no va a acabar bien.

Un funcionario rescatable.

Revuelvo la mirada y siento espanto.

¿Dónde están los funcionarios y los PRD decentes, que no dicen nada?

¿Decentes? No los conozco.

Independientes, ¿han dado la talla?

No. Son simuladores. Hacen shows frente al micrófono y en el Chanchoré hacen chanchullos con el PRD.

En una frase. Hospital modular.

Una trampa vulgar.

Movin.

Solo a ellos convencen.

Alquiler de carros de Presidencia.

Una bofetada a la ciudadanía.

Vivian de Torrijos, pidiendo sangre.

Se le salió el cobre.

Alejandro Castillero, pidiendo plata y nombramientos.

Descarado y ofensivo.

FCC.

Codicia sin límites.

Ciudad hospitalaria.

Otro fraude, de proporciones nunca antes vistas.

Falta de insumos del personal médico.

Evidencia de las prioridades del “gobiernito”.

Plan de recuperación económica.

¿Eso qué es?

Cierre del juzgado que investiga Odebrecht.

Ya vemos de qué lado está la Corte.

¿Cómo cree que quedará ese caso?

Como los anteriores de alto perfil.

El daño que seguimos pagando del gobierno Martinelli.

El menoscabo de la institucionalidad. Viene de la dictadura, pero él lo acentuó. Y el de ahora lo está empeorando.

¿Cómo prevé que termine el caso de sus hijos aquí?

Sobreseimiento.

Y, ¿los casos de Varela?

Ídem. A los expresidentes los protege una coraza de impunidad.

Se abrió la discusión de las reformas electorales. Una imprescindible.

El cambio en la fórmula de elegir diputados y representantes. Pero eso no les conviene cambiarlo.

Entre peor estemos, ¿más o menos decentes entrarán en política?

Menos.

¿Quién manda en el PRD?

Lucha encarnizada entre Benicio Robinson y Pedro Miguel González. Y Carrizo viendo cómo se aprovecha.

Y en el gobierno, ¿quién manda?

La cúpula del PRD y los policías.

¿Se esperaba lo que estamos viendo por parte de este gobierno?

Sí. Las expectativas de mal gobierno se cumplieron.

¿Qué nos espera en los próximos cuatro años?

Una peligrosa situación socioeconómica y una creciente arbitrariedad.

Mucho se dice que Cortizo está a tiempo de girar el timón. ¿Lo está?

No. Ya se le acabó el tiempo para eso.