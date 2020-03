“Nos ha faltado más intensidad”

El capitán advirtió que “si queremos quedar campeones no podemos desaprovechar oportunidades así. ¿Adiós a LaLiga? No. Ahora tendremos que sumar de tres en tres y esperar que falle el de arriba”.

Sergio Ramos: “Cuando las cosas no se hacen como venimos ensayando toda la semana pues es normal. El resultado es bastante justo, hay que hacer autocrítica. Es una putada no llevarnos ningún punto.” #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/X6e8eFkiFa

You May Also Like