¿Nos estaremos cubanizando? | La Prensa Panamá

No descarto, que haya un desubique monumental y una indolencia “asintomática” . Pero, como dijo Séneca “Cuando no sabes hacia donde navegas, ningún viento es favorable”. Y este vientecito de desprecio judicial, abuso de autoridad, gasto burocrático gigante y un modo y un lenguaje despectivo e hiriente en todo lo que huela a iniciativa individual o privada, nos puede encallar en el arrecife de los “istmos” donde no nos van a rescatar ni los gringos, porque Dios…panameño de nacimiento, ya se cansó y se fue.

Lo de arriba no incluye los episodios de arbitrariedad y abuso de autoridad de la Policía. Como he expresado antes, la pandemia saca lo mejor y lo peor de cada uno. ¡Que poco ha tomado a la “autoridad competente”, que debe proteger y servir, transformarse en una entidad arrogante, ignorante y poca amiga del ciudadano!

Cuando hablo de “cubanizarnos” no me refiero al reciente amago de la doctora Eyra Ruiz Ministra Consejera de traer “médicos” cubanos a ayudarnos en algo que sabemos más que ellos. Por principio, Panamá, que repudia la esclavitud, debe rechazar cualquier ofrecimiento de alguien que alquila sus ciudadanos. Y más cuando sabemos que, los réditos de ese alquiler, son para seguir sometiendo al pueblo cubano a un régimen de absoluta negación de derechos. Allí, tal es la ruina, que salir a servir como un paria es una bendición.

