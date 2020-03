“Nos dicen que no usemos mascarilla constantemente. Nos aterra contraer el Covid19 y no ser útiles”

El reparto de un millón de mascarillas por parte de Sanidad entre las comunidades autónomas es una ayuda pero se torna insuficiente. Los anestesiólogos hacen un llamamiento a la iniciativa privada para que done el material que pueda tener y no vaya a utilizar. El objetivo es resistir para poder seguir curando.

“Se nos transmite que no usemos mascarilla habitualmente durante todo el tiempo que estamos en el hospital porque hay pocas y las vamos a necesitar cuando haya más pacientes ingresados”, denuncia el texto. “Antes las teníamos en los vestuarios. Ahora escasean tanto que las tienen bajo llave las secretarias o las supervisoras de quirófano. No hay la disposición que teníamos antes para cogerlas”, concreta sobre su centro uno de esos profesionales en declaraciones a este diario.

