“Nos dicen que los niños no enferman, pero es mentira”

Días después, la niña comenzó a tener malestar gastrointestinal y fiebre muy alta que no remitía. Tras una radiografía de tórax, observaron que tenía una neumonía y su estado fue empeorando hasta que, finalmente, tuvieron que intubarla. Pero no toleraba la medicación. Finalmente, tuvo un paro cerebral irreversible y falleció.

