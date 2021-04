La carrera comenzó como Kimi Raikkonen al frente, pero un problema del piloto finlandés, por entonces en McLaren, derivó en un final frenético. “Cuando Kimi abandonó, pasamos a un modo mucho más conservador. Entonces nos dimos cuenta de que Michael estaba llegando muy rápido. Empezamos a usar toda la potencia disponible, porque nos daba miedo el ritmo de Michael . Recuerdo decirle al equipo y a mi familia después de la carrera que confiaba en que Michael no iba a adelantarme en Imola. En cualquier otro circuito no habría podido defender la posición , pero en aquella época momento, sin DRS entre otras cosas y con la recta más corta, confiaba bastante en mantener la posición”, insiste.

Irónicamente, Alonso no tiene tantas reminiscencias de aquella carrera. “No recuerdo demasiado. Me acuerdo de más cosas por las imágenes y los vídeos que por mi propia experiencia”, admite. “Lo que más recuerdo es que el sábado descubrimos un problema en el motor, en un cilindro . Hubo muchas conversaciones sobre si debíamos cambiar el motor y sufrir una sanción de 10 puestos o bajar potencia e intentar puntuar”, recuerda.

