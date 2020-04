“Nos ayudó a ganar una Copa del Mundo”

Antoine Griezmann ha querido salir a defender a su compañero de selección y delantero del Chelsea, Olivier Giroud, después de los comentarios de Karim Benzema con respecto al delantero que le ha sustituido en la punta de ataque del conjunto galo tras su marcha.

El del Real Madrid al ser comparado con Giroud no se tomó muy en serio la calidad de su compatriota. “No podemos confundir y no hay que confundir a un coche de Fórmula 1 con un coche de karts. No sé si a todos les gusta su juego”, opinó Karim.

Sin embargo, Griezmann en una emisión por su canal de Twitch, el azulgrana fue preguntado por el futbolista del Chelsea y no estaba nada de acuerdo con las declaraciones de Benzema. “Me gusta Olivier Giroud y él es un buen jugador. Nos ayudó a ganar la Copa del Mundo“, respondía con un recado para el del Madrid, que no formó parte de la selección que consiguió la segunda estrella para Francia.

Si bien es cierto, Giroud no transformó ningún gol en los siete de siete partidos que disputó en el Mundial de Rusia de 2018. Sin embargo, fue una pieza clave en los éxitos de los de Deschamps, siendo titular en seis partidos.