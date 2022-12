¿Nos aíslan los asistentes de voz? Un estudio sugiere que dificultan el desarrollo social de los más pequeños

A través de una publicación subida a Archives of Disease in Childhood, los expertos detallaban las desventajas que los asistentes inteligentes podían suponer en su interacción con los más pequeños de la casa. El artículo destacaba tres razones por las que podían resultar preocupantes: las respuestas inapropiadas, el impedimento del desarrollo social y obstaculizar las oportunidades de aprendizaje.

