Noruega y Haaland se complican su pase a Catar tras perder frente a Turquía

Pese a ser una de las sensaciones de la temporada europea, Haaland apenas participó en el juego de su equipo, con una asistencia a Alexander Sorloth que acabó en gol anulado por fuera de juego (11) y un remate que desvió in extremis Okay Yokuslu (65) como escasa contribución del delantero del Borussia Dortmund.

You May Also Like