Noruega investiga otras dos muertes entre vacunados con AstraZeneca y mantiene suspendida su administración

La HAS insiste en que se puede volver a administrar sin esperar más , ya que ha quedado demostrado con las personas que la han recibido que previene en un 94% las hospitalizaciones por la covid. No obstante, como la EMA ha identificado un posible mayor riesgo de trombo para las personas de menos de 55 años, prefiere darse tiempo y que no se inyecte en ese grupo en espera de datos complementarios.

“La Agencia del Medicamento no puede excluir que estos casos puedan tener una conexión con la vacuna “, consta en un comunicado, que destaca que esos síntomas no se han visto en personas que han recibido las otras vacunas contra la covid-19 que se usan en Noruega, las de Pfizer-BioNTech y Moderna .

