North Miami Beach ordena evacuación y cierre inmediato de un edificio

El Departamento de Policía de North Miami Beach está prestando ayuda a la asociación de condominios para evacuar de manera segura y ordenada a los residentes. La ciudad está trabajando con la Cruz Roja para encontrar un refugio temporal para quienes no tienen ningún lugar donde quedarse en este momento. Sorey dijo que la ciudad no sabe cuántas personas están dentro del edificio ahora, solo que tiene 156 apartamentos. «Estamos tratando de trabajar con la asociación de la propiedad para determinar cuántas personas hay allí», dijo.

