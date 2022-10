North Face, Columbia o Salomon, entre las marcas de abrigos que pueden tener rebajas este Black Friday

Columbia es otra de las escogidas por excursionistas o por quienes practican esquí. Aunque las prendas de esta última disciplina son más técnicas y, por tanto, requieren de más inversión, los abrigos y parkas de diario tienen un precio más considerable. En la misma línea se encuentra la firma Helly Hansen con un gran número de propuestas impermeables muy adecuadas como segunda capa o para llevar siempre encima… ¡y que la lluvia no nos pille por sorpresa! Y no podemos hablar de esta repelencia al agua sin nombrar la tecnología Gore-tex, que ofrece un gran grado de impermeabilidad y transpirabilidad , y que encontramos en muchas de las prendas del catálogo de Salomon . La firma, además de abrigos, cuenta con zapatillas que también incorporan esta característica en su diseño.

La borrasca Armand parece haber llegado para recordarnos que las temperaturas del otoño no son tan cálidas como las que estamos viviendo. Hasta 13 comunidades estarán en alerta los próximos días por olas, lluvia y viento de hasta 100 kilómetros por hora, incluyendo una bajada de temperaturas difícil de remontar los próximos meses. Una suerte para los amantes del frío (¡y un castigo para los defensores de cuarenta grados!) que viene de la mano de un planteamiento al que muchos no querían llegar: ¿vamos a encender la calefacción?

