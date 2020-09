Norte de Centroamérica en alerta por embestida de tormenta tropical Nana

En Belice, un informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional y la Organización Nacional de Manejo de Emergencias (NEMO, por sus siglas en inglés) advierte que Nana podría tocar tierra entre las 00:00 a.m. y 6:00 a.m. locales del jueves (06:00 – 12:00 GMT) sobre el sur del país “como un huracán de categoría uno”.

