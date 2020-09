Normativa de mascarillas higiénicas: ¿qué debo mirar en el etiquetado? ¿Cuánto duran?

Por su parte, las no reutilizables deben ser eliminadas después de su uso recomendado, el cual no debe exceder las 4 horas. Si antes de ese tiempo la mascarilla se humedece o se deteriora, hay que sustituirla por otra nueva.

Además, no hay que olvidar que el lavado frecuente de manos y otras medidas impuestas por las autoridades sanitarias para evitar contagios por coronavirus siguen siendo fundamentales y deben estar presentes aunque se use la mascarilla.

