Normas y medidas para el transporte selectivo y colectivo partir del 1 de junio

– Dueño de los Certificados de Operaciones y las unidades deben garantizar la limpieza y desinfección rutinaria y periódica de las unidades. Suministros de los elementos esenciales de protección al conductor de la unidad tales como: mascarillas, guantes, gel alcoholado, y alcohol. – El conductor debe velar que no se exceda la capacidad permitida por tipo de vehículo, al igual que todo pasajero utilice mascarillas y guarde la distancia física establecida. – El pasajero debe usar obligatoriamente la mascarilla y no debe subirse a una unidad que exceda la ocupación permitida. – El conductor no tiene la obligación de suplir a los usuarios con los elemento de bioseguridad, por la salud y la de su familia. Todo usuario que aborde un autobús debe ser precavido y velar por sus propios métodos de protección.

La circulación dependerá de la terminación de la placa. Las placas con terminación en números pares 0, 2, 4, 6, y 8, circularán los lunes, miércoles y viernes en horario de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. La terminación en números nones 1, 3, 5, 7 y 9, circularán los martes, jueves y sábado, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

