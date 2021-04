Normalización de actividad definirá desempeño de PIB

El repunte esperado se explica en parte por la fuerte caída que sufrió la economía en 2020, tras un prolongado confinamiento y cierre de actividades. El PIB nominal se redujo el año pasado en $13,849.8 millones, un 20.7%. El economista Felipe Argote señaló que “caímos tan profundo que la recuperación es relativamente sencilla. Si no crecemos dos dígitos es porque no se hizo nada”, sostuvo.

