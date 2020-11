Normalidad post pandemia | La Prensa Panamá

Por diversas razones, la vida no volverá a la normalidad acostumbrada en época prepandémica. Por un lado, es muy probable que el virus se haga endémico y forme parte del repertorio etiológico de las infecciones respiratorias que ocurren cada año. Por otro lado, no contamos aún con terapias potentes que mejoren el pronóstico del Covid-19; salvo la dexametasona, el marginalmente útil remdesivir y quizás prontamente el cóctel de anticuerpos monoclonales, ningún otro medicamento, incluyendo el plasma convaleciente, ha demostrado efectividad en ensayos aleatorios y controlados. El “kit de panaceas terapéuticas” distribuido en algunos países tercermundistas, es una conveniente y costosa falacia populista. Para colmo, aunque existe optimismo cauteloso, tampoco sabemos si habrá vacunas exitosas en el 2021 y, en caso positivo, la vacunación será gradual y escalonada por grupos de riesgo y franjas etarias.

You May Also Like