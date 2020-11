Norma Duval, una vida de luces, sombras y traiciones

La muerte de Carla lo cambió todo. Norma descosió sus vestidos de noche y se arremangó para ser madre en vez de tía . Se hizo cargo de sus sobrinas y no solo les proporcionó una educación excelente, sino que las enseñó a querer y no olvidar. Fueron tiempos complicados en los que sus hijos, sobre todo Yelko, sirvieron como apoyo y guía. También ellos tuvieron que alternar su papel de hermanos con el de primos. Todos se siguen emocionando cuando hablan de Carla, siempre discreta y respetuosa con las decisiones de su hermana.

Norma, que hasta la fecha había sido un personaje amable, accesible y simpático, pasó a perseguir, con la mordaza en la mano, a aquellos periodistas que ponían el acento en lo más oscuro de su romance . Episodios confusos jamás aclarados que bien podrían haber formado parte de alguno de los guiones de las películas del productor. Aunque tras su separación, nada amistosa, Norma insinuó que Frade no fue más que un tachón en su vida , el tiempo calmó las aguas y ahora mantienen una entente cordial gracias al buen trato que dispensó a su hermana, fallecida en 2010 tras no superar un cáncer de útero.

