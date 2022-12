Noriega y un memorándum “Secreto-sensitivo”

El autor es Analista Internacional; ex Asesor del canciller Juan Antonio Tack y Omar Torrijos; ex Agente de la República de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya; Presidente Honorario y Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP).

A mí me llegó una copia a mediados de 1989, probablemente de la Inteligencia de Japón, a través del Presidente Encargado de Panamá, Manuel Solís Palma, en vista de que el Gobierno nacional me nombró como su primer Agente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para demandar a EUA y a la OEA por violaciones al Derecho Internacional en mayo de 1989, iniciando con las brutales sanciones de EUA de enero de 1988. El Memorándum “Secreto-Sensitivo” se aprobó cuatro meses después de que Poindexter, Director del CSN, amenazara a Noriega por su desplante con estas palabras: “¡Aténgase a las consecuencias!” (5-12-85).

