Noriega regresará a Panamá este domingo

El canciller Henríquez, por su lado, dijo que el exjefe de las antiguas Fuerzas de Defensa será encarcelado inmediatamente y no en una “cárcel de lujo”. “Noriega va a llegar a Panamá este fin de semana y será trasladado de inmediato a una cárcel, y puedo adelantar que no es una cárcel de lujo”, reiteró. Agregó que hay que garantizar la seguridad y la integridad del reo “guste o no”.

