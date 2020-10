Nonagenarias ocupadas en escribir | La Prensa Panamá

“Son emociones que me llegan de repente y las convierto en verso”, me confiesa, como si estuviera a la caza de la inspiración. “Ambiento –remarca- experiencias con mi amado e influida por la naturaleza”. Detalla sus recuerdos de niña observando la majestuosidad del volcán Barú, nuboso, oscuro o soleado, según el clima.

¿Qué mueve a estas admirables compatriotas? Emérita tiene adelantado su ensayo, con aire testimonial, titulado Pérdida de valores. Patria y planeta. Su primer libro publicado se titula: Amar es vivir. Plasma en el libro su idea de que el hombre ha abusado de su hábitat, que esta pandemia representa un periodo de transición, del que debe emerger una mayor espiritualidad, en la que en los seres humanos primen el diálogo y la comprensión. Me aclara que esa espiritualidad que promociona no es la religiosa, y que religión y ciencia deben respetar cada una sus ámbitos de acción.

You May Also Like