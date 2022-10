nombra al polémico Serguei Surovikin nuevo comandante de sus tropas

Previamente a la guerra de Ucrania, Surovikin es un comandante veterano con un historial que no está exento de polémica . En 2017 dirigió la expedición militar rusa en Siria, por la que recibió el título de Héroe de Rusia, pero también fue acusado de emplear tácticas “controvertidas” , como el bombardeo indiscriminado contra combatientes antigubernamentales, informa The Guardian.

