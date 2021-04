‘Nomadland’ triunfa en los Bafta, Hopkins mejor actor

En las nominaciones para los premios del cine 2020 no había ningún actor no blanco en las cuatro principales categorías ni tampoco había directoras nominadas.

El británico Daniel Kaluuya, de 32 años, recibió el premio del mejor actor de reparto por su interpretación de Fred Hampton, joven líder del movimiento revolucionario negro Black Panther, en la película Judas and the Black Messiah.

Nomadland se enfrentaba a The father (“El padre”, con Hopkins), The Mauritanian , sobre una abogada que defiende a un mauritano acusado de terrorismo por Estados Unidos, la película de suspenso feminista Promising Young Woman y el drama judicial Los siete de Chicago .

