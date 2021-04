‘Nomadland’, imparable, se corona también en los BAFTA

Anthony Hopkins dio la sorpresa en la categoría de mejor actor, imponiéndose al fallecido Chadwick Boseman, gracias a su papel en El padre, mientras que Daniel Kaluuya se hizo con el BAFTA a mejor actor de reparto por Judas and the Black Messiah.

En un intento de paliar la pena de no poder engalanar la joya de la arquitectura que es el Royal Albert Hall y que este año cumple 150 años, los BAFTA arrancaron con una actuación de Liam Payne , excomponente de One Direction, que interpretó la canción Midnight, mientras en las pantallas se proyectaba la frase “La magia del cine nos ha transportado a cualquier lugar”.

