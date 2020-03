Noche de cierre, protesta y temor; interioranos no quieren a capitalinos

Los manifestantes explicaron que no desean que los de la “capital” le transmitan el coronavirus a los residentes del interior del país.Uno de los moradores que participó en la acción afirmó que el éxodo de cientos de personas inició el viernes y desde entonces habían transitado miles de conductores, situación que causa temor ante un posible contagio.El hombre afirmó que ya se ha registrado el primer caso en Coronado y aseguró que durante el día sábado había observado algunos de los viajeros llegar a los supermercados y comprar decenas de “pintas” (cervezas). Otro de los manifestantes reprochó la conducta de los panameños que “no estaban tomando conciencia sobre la gravedad de la situación y no seguían las recomendaciones de las autoridades.

