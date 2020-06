El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha desvelado que no pasará 20 años entrenando y que se va a “retirar antes” porque su profesión “desgasta mucho”, reconociendo que es un técnico “atípico” y que en su cabeza sigue siendo “futbolista”, y ha asegurado que no se van a “confiar” este domingo en el partido en casa del colista Espanyol.

“No voy a entrenar 20 años, me voy a retirar antes. Como soy un entrenador atípico, puede pasar de todo“, sorprendió en rueda de prensa. “Conmigo va a ser así. No estoy planeando nada, es el día a día lo que me anima. ¿Hasta cuándo? No sé. En mi cabeza siempre he sido futbolista. He tenido 18 años de jugador y cuando me preguntaban si iba a ser entrenador, decía que no. Eso desgasta mucho. Veinte años seguro que no”, añadió.

En este sentido, cree que nunca superará su trayectoria de jugador. “Yo he sido mejor futbolista, desde luego. Estoy contento de lo que he hecho, y de terminar como jugador aquí, es lo más”, dijo. “Tengo la suerte de estar aquí, aunque en la vida no hay suerte, hay que creer en lo que haces, disfrutar de lo que tienes. Hasta cuándo no me importa, vivo el día a día. Tengo la suerte de entrenar a los mejores y estoy disfrutando. Estoy disfrutando en los partidos, pero mucho más en los entrenamientos, son la hostia”, prosiguió.

Sobre la posibilidad de otra sorprendente marcha del equipo como la de 2018, Zidane prefirió centrar la atención en el presente. “Nadie debe interpretar lo que digo, es la realidad. Estoy en el mejor club del mundo y solo pienso en lo que hago, por eso estoy bien. Aquí, cuando pierda un partido, me van a criticar. No hemos ganado nada, hay que seguir trabajando fuerte. Mi futuro es lo de menos aquí”, indicó.